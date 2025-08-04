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14:23, 4 августа 2025Россия

Первому в России селу дадут звание за вклад в СВО

На Камчатке село Седанка первым получит статус «Село воинской доблести»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Камчатке село Седанка станет первым в России населенным пунктом, который получит звание «Село воинской доблести», так как более половины мужчин из этого села ушли на СВО. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Солодов в Telegram-канале.

«Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание "Село воинской доблести". Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии Заксобрания Камчатского края», — написал Солодов.

Он уточнил, что на СВО ушли 39 мужчин. Власти, как рассказал губернатор, уже отремонтировали кровли домов, где живут семьи военнослужащих, в дальнейшем они планируют начать капитальный ремонт.

В Седанке, как уточнили РИА Новости в краевом правительстве, зарегистрировано 457 человек. Фактически в населенном пункте проживают 258 человек, 67 из которых — мужчины старше 18 лет.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России — женщину в рамках проведения СВО наградили впервые.

ЖЗЛ
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