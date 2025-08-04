Популярный рэпер назвал лучший город на планете

Рэпер Нигатив назвал Петербург лучшим городом на планете

Популярный российский рэпер Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев) заявил, что считает Санкт-Петербург лучшим городом на планете. Свое мнение он высказал в интервью журналу WomanHit.

Уроженец Краснодарского края, который несколько лет назад переехал в северную столицу, признался, что принял и полюбил Петербург не сразу. «В «Северную Пальмиру» меня старательно перевозила Света. Лет семь я сопротивлялся, потом в один из приездов, казалось бы, обычных, влюбился в этот город и уже сам инициировал переезд всеми силами. Это лучший город на планете, но с очень скверным характером, из-за своей погоды. Мой характер не лучше, наверное, потому мы и сошлись с ним», — заключил музыкант.

Ранее блогер Виктория Боня назвала Москву самым прекрасным городом на Земле.