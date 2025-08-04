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04:20, 4 августа 2025Мир

Посол раскрыл отношение итальянцев к русским

Посол Парамонов: Многие итальянцы позитивно относятся к русским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hongbin / Unsplash

Многие итальянцы позитивно относятся к русским и хотят нормализации двусторонних контактов. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью «Известиям».

Он отметил, что подавляющее большинство итальянцев придерживается более миролюбивых взглядов, чем западные чиновники. По словам дипломата, многие граждане считают временной напряженность в отношениях между западными странами и Россией и полагают, что они будут достаточно быстро восстановлены после урегулирования украинского кризиса.

Он также прокомментировал отмену концерта в Италии российского дирижера Валерия Гергиева. Посол назвал это знаковым проявлением русофобии и применением на практике концепции отмены культуры.

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