Посол раскрыл отношение итальянцев к русским

Посол Парамонов: Многие итальянцы позитивно относятся к русским

Многие итальянцы позитивно относятся к русским и хотят нормализации двусторонних контактов. Об этом сообщил посол России в Италии Алексей Парамонов в интервью «Известиям».

Он отметил, что подавляющее большинство итальянцев придерживается более миролюбивых взглядов, чем западные чиновники. По словам дипломата, многие граждане считают временной напряженность в отношениях между западными странами и Россией и полагают, что они будут достаточно быстро восстановлены после урегулирования украинского кризиса.

Он также прокомментировал отмену концерта в Италии российского дирижера Валерия Гергиева. Посол назвал это знаковым проявлением русофобии и применением на практике концепции отмены культуры.