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01:50, 4 августа 2025Культура

В России высказались об отмене концерта российского дирижера в Италии

Посол РФ Парамонов: Отмена концерта Гергиева в Италии — проявление русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Отмена концерта в Италии российского режиссера Валерия Гергиева является знаковым проявлением русофобии и применением на практике концепции отмены культуры. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

Он напомнил, что президент республики Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Джорджа Мелони ранее неоднократно выступали против отмены русской культуры. Однако своим решением они «опровергли сами себя», подчеркнул дипломат.

Ранее концерт Валерия Гергиева в Казерте отменили. Причиной этого стали опасения местных властей из-за позиции артиста, которая, как предполагается, может вызвать протесты под руководством украинских ассоциаций. Позже в СМИ появилась информация, что украинцы и симпатизирующие стране активисты скупали билеты на первый ряд на отмененный концерт Гергиева, с целью сорвать мероприятие.

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