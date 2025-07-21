Концерт дирижера Валерия Гергиева в итальянской Казерте отменили после протестов

Концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменили. Причиной этого стали опасения местных властей из-за позиции артиста, которая, как предполагается, может вызвать протесты под руководством украинских ассоциаций.

Руководитель Большого и Мариинского театров был заявлен для участия в фестивале Un’Estate da RE. 27 июля в рамках цикла «Лето короля» во дворе комплекса «Ванвителлиан» в Казерте должен был пройти симфонический концерт под управлением Гергиева. Вместе с ним планировалось выступление солистов Мариинского театра Елены Луферовой, Юрия Афонькина и Льва Беспалова. Это мероприятие могло стать одним из первых выступлений Гергиева на европейской сцене после долгого перерыва.

Гергиева назвали другом и советником Путина

Как заявило местное издание Ansa, руководство королевского дворца в Казерте отменило концерт из-за споров о позиции дирижера и возможных протестов, которые могли организовать украинские ассоциации, на фоне его выступления.

Присутствие русского дирижера, которого критиковали за его позиции, которые считались близкими [президенту России Владимиру] Путину, вызвало серьезные споры, и были опасения по поводу возможных демонстраций протеста, организованных украинскими ассоциациями в воскресенье вечером Ansa

В частности, вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно на своей странице в социальной сети X призывала отменить концерт российского дирижера. «Италия не может принимать кремлевских послов», — написала она, комментируя предстоящее выступление Гергиева. Отмену концерта Пичерно назвала победой и предложила вместо него отпраздновать «силу и красоту демократии».

Итальянский министр культуры Алессандро Джули также раскритиковал решение пригласить российского дирижера в Казерту.

«Искусство свободно и не подлежит цензуре. Однако пропаганда, даже если она ведется талантливо, — это совсем другое дело», — заявил он. При этом Джули назвал Гергиева «другом и советником Путина».

Более того, в Италии прошел митинг против выступления Гергиева. Однако, как отмечают «Известия», самих итальянцев на нем было мало, большую часть протестующих составляли «представители украинской и грузинской диаспор, укутанные во флаги своих государств».

При этом глава итальянской области Кампания, в состав которой входит Казерта, Винченцо Де Лука назвал подобные заявления не способствующими миру. «Мы не намерены принимать логику исключения или разрыва диалога, поскольку это не способствует миру, а скорее отдаляет его и лишь питает реки ненависти», — указал он.

Казерта, Италия Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Италию уличили в подчинении культуры требованиям украинских иммигрантов

Посол России в Италии Алексей Парамонов, комментируя отмену концерта Гергиева в Казерте, заявил, что сложившаяся ситуация выглядит «абсолютно неподобающе». По его словам, это не что иное, как «травля великого музыканта на основе спекуляций, домыслов и очевидной лжи», которая стремится рассорить народы двух стран.

Парамонов отметил вклад Гергиева в развитие культурных связей между Россией и Италией и заявил, что этот концерт мог стать «важным объединяющим и вдохновляющим событием в сфере культуры и общественной жизни Италии, настоящим торжеством ценностей гуманизма и мира».

Грустно смотреть на Италию, правительство которой вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции Алексей Парамонов посол России в Италии

Дипломат добавил, что отмена концерта Гергиева не нанесет ущерба России, в отличие от Италии, «которая таким образом подрывает свой авторитет и дает основания усомниться в открытости и гостеприимности для всех».

Представитель партнерской организации концерта, которая занимается продажей билетов, Джанлука Дуранте, в свою очередь, предположил, что такое решение могло быть принято по причинам, связанным с безопасностью.

Сам дирижер в беседе с журналистами сообщил, что ничего не знает об отмене своего выступления на фестивале в Италии.

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Валерий Гергиев Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Гергиев призывал не разделять людей из-за политики

В мае этого года Гергиев высказал свою позицию о разделении людей из-за политики. Он заявил, что нельзя делить людей на правильных и неправильных.

«Мы не делим композиторов, а это великие композиторы, на наших и не наших, на правильных или неправильных», — указал он, добавив, что отказываться от музыки великих музыкантов глупо только потому, что они «из страны, которая вот так прямо не поддерживает какие-то политические процессы».

По его словам, примером для международного сообщества может стать тот факт, что в российских театрах обращаются и к отечественным, и к зарубежным исполнителям.