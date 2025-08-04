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10:41, 4 августа 2025Бывший СССР

Правительство Литвы ушло в отставку

ТАСС: Правительство Литвы ушло в отставку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Литвы ушло в отставку после отставки премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

«Приняв решение об отставке с поста премьер-министра, объявляю об отставке 19-го правительства Литвы», — заявил уходящий в отставку премьер Гинтаутас Палуцкас.

Он отметил, что подаст президенту сегодня заявление об отставке, а кабинет министров продолжит работать временно, пока новый премьер-министр не введет изменения.

25 июля сообщалось, что Гинтаутас Палуцкас решил уйти в двухнедельный отпуск, чтобы позаботиться о пчелах, после того как в СМИ появились сообщения о коррупционный действиях премьера, связанные с дотациями Евросоюза.

ЖЗЛ
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