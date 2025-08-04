Раскрыта причина смерти режиссера Шенгелаи

Кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в Тбилиси из-за остановки сердца

Народный артист СССР и известный кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер из-за остановки сердца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коллегу постановщика, режиссера Кети Долидзе.

Отмечается, что Шенгелая ушел из жизни в своем доме в Грузии. Артист будет похоронен в Дидубийском пантеоне общественных деятелей.

4 августа сообщалось, что Эльдара Шенгелаи не стало в возрасте 92 лет.

Кинематографист приобрел известность благодаря таким картинам, как «Белый караван», «Необыкновенная выставка» и «Чудаки». Также Шенгелая был награжден различными государственными премиями. Родителями постановщика являются заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Шенгелая и народная артистка Грузинской ССР Нато Вачнадзе.