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16:42, 4 августа 2025Силовые структуры

Разоблачены хакеры за взломы аккаунтов на госуслугах

В Волгограде арестовали 14 хакеров за взломы аккаунтов на госуслугах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Волгограде арестовали хакеров за взломы аккаунтов на «Госуслугах». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Они обвиняются по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 30, 159 («Подготовка к мошенничеству») УК РФ.

По данным следствия, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года 14 местных жителей, действуя под управлением неизвестного лица, совершили серию киберпреступлений. Они занимались массовым изменением паролей граждан на портале «Госуслуги» что позволяло заблокировать доступ россиян к сервису и использовать информацию для мошенничества и хищения денег. За этот период они успели совершить не менее 500 таких атак.

Также было установлено, что злоумышленники пытались присвоить деньги одного из пострадавших: выдав себя за представителя кредитной организации, предложили ему оформить кредит на миллион рублей. Но закончить свой умысел они не смогли, их деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ворошиловский районный суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что в российском регионе сотрудники Минобрнауки похитили выплаты педагогам.

ЖЗЛ
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