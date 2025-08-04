Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:53, 4 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о последствиях установки замка на дверь тамбура

Юрист Русяев: Закрывать тамбур на замок без согласования нельзя
Полина Луханина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Самостоятельная установка замка на тамбурную дверь будет считаться нарушением, если не согласовать ее с управляющей компанией (УК) или другими жильцами. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Юрист напомнил, что по закону лестничные клетки, коридоры и иные общедоступные пространства, в том числе тамбурные зоны, принадлежат всем собственникам на праве общей долевой собственности. Поэтому любые действия, связанные с их изменением или ограничением доступа, должны быть согласованы с соседями.

Если же замок установлен без документов, следует обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд, а также подать жалобу в МЧС.

Ранее россиянам посоветовали не кормить голубей на балконе, подоконнике или возле подъезда. Птицы могут собираться стаями возле этих мест, что не понравится соседям, отметил основатель приюта для птиц Вадим Мишин. Он отметил, что птицы являются вегетарианцами, поэтому лучше всего кормить их отрубями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    В Подмосковье женщина ударила ребенка и скрылась

    Названо защищающее от рака простаты количество эякуляций в месяц

    В НАТО заявили о новом оружии для Украины на полмиллиарда евро

    Редкую Лабубу купили за 840 тысяч рублей

    Пожизненно осужденный за расправу над отцом российского журналиста выжил после суицида

    Посольство Германии ответило на протест МИД России

    Военные ВСУ стали сдаваться в плен из-за «мясных штурмов»

    Возлюбленные отправились навестить родственников на частном самолете и пропали без вести

    Жители Магнитогорска пожаловались на магнит за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости