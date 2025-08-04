Россиян предупредили о последствиях установки замка на дверь тамбура

Юрист Русяев: Закрывать тамбур на замок без согласования нельзя

Самостоятельная установка замка на тамбурную дверь будет считаться нарушением, если не согласовать ее с управляющей компанией (УК) или другими жильцами. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

Юрист напомнил, что по закону лестничные клетки, коридоры и иные общедоступные пространства, в том числе тамбурные зоны, принадлежат всем собственникам на праве общей долевой собственности. Поэтому любые действия, связанные с их изменением или ограничением доступа, должны быть согласованы с соседями.

Если же замок установлен без документов, следует обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру или суд, а также подать жалобу в МЧС.

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