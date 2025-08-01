Россиянам посоветовали осторожнее кормить голубей

Орнитолог Мишин: Голубей не стоит кормить на балконе или у подъезда

Голубей не стоит кормить рядом с местами, где живут люди — на балконе, подоконнике или возле подъезда. Птицы могут собираться стаями возле этих мест, что не понравится соседям, заявил «Газете.Ru» орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин.

Он объяснил, что голубей следует кормить преимущественно в парках и скверах, то есть в местах, которые удалены хотя бы метров на сто от жилого дома.

Мишин добавил, что голуби — социальные птицы, которые перемещаются преимущественно коллективом. Однако среди этих птиц есть и «диссиденты». Это особи, которые какое-то время проявляют самостоятельность, однако потом снова возвращаются в свой коллектив.

Орнитолог добавил, что голуби — вегетарианцы, поэтому их нужно кормить зерном.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий россиянам кормить животных рядом с многоквартирными домами, школами, больницами и спортивными площадками. Руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева назвала инициативу бессмысленной.