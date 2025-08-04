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13:01, 4 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе произошла кровавая трагедия в семье мигрантов

В Татарстане школьница напала с ножом на старшего брата и бабушку
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: SROOLOVE / Shutterstock / Fotodom

В Татарстане 11-летняя девочка с ножом устроила кровавую трагедию. Об этом пишет портал «Челнинские известия».

По данным портала, семья переехала в Мензелинск год назад из одной из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Ночью 2 августа дома была бабушка с тремя детьми. Родители в это время работали. 11-летняя девочка, окончившая четвертый класс, не спала и играла в телефон. 13-летний брат попросил ее прекратить и лечь спать.

Замечание разозлило девочку. Когда брат уснул, она взяла кухонный нож и нанесла подростку несовместимые с жизнью ранения. После этого она вонзила нож в грудь бабушке, а потом попыталась задушить 19-летнюю сестру. Пожилая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Старшая сестра девочки не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области житель с ножом напал на семейную пару.

ЖЗЛ
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