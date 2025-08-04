Семейную пару изрезали на прогулке в российском регионе

В Свердловской области житель с ножом напал на прогуливающуюся семейную пару

В Свердловской области житель с ножом напал на семейную пару. Об этом сообщает E1.RU.

По данным источника, утром 1 августа супруги вышли на прогулку после обработки в квартире, когда мимо них проехал житель соседнего дома на электросамокате. Тот стал кричать в сторону пары, из-за чего произошел конфликт. В результате мужчина бросил самокат, достал нож и набросился на пару.

Женщину он ударил в область грудной клетки. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Ее супруг получил удар в плечо. Напавшего остановили очевидцы, они предполагают, что тот был пьян.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина, вонзившая нож в сердце недовольного ее заработком мужа, получила срок.