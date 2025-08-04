Российским автомобилистам дали советы по вождению в ливень

Ладушкин призвал во время ливня не ездить по глубоким лужам

Неправильное поведение водителя во время ливня может привести к поломке автомобиля, сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Его цитирует RT.

Эксперт дал несколько советов по вождению во время непогоды и подтоплений. Так, нужно стараться парковать машину на возвышенностях или верхних уровнях надземных парковок. Также он призвал не ездить по глубоким лужам. «Людям кажется, что дорога ровная, лужа неглубокая, потихоньку можно проехать. Но попавшая в воздухозаборник вода моментально может привести к гидроудару и весьма дорогостоящему ремонту», — объяснил он.

В заключение Ладушкин призвал не выезжать на автомобиле в ливень, поскольку такие осадки часто сопровождаются порывистым ветром, который ломает деревья и роняет металлические конструкции.

Ранее 4 августа москвичей предупредили о ливнях с грозой в понедельник и вторник. Уточнялось, что порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду, а в некоторых районах столицы возможен град. Количество выпавших за двое суток осадков может составить до 45 процентов от месячной нормы.