Розенбаум вышел на связь после новости о госпитализации

Розенбаум опроверг проблемы со здоровьем на фоне новостей о госпитализации

Российский певец Александр Розенбаум ответил на сообщения об ухудшении состояния здоровья. Его слова передает Telegram-канал Mash.

73-летний артист опроверг слухи об осложнениях на фоне пневмонии. «У меня прекрасное здоровье, а все остальное — без комментариев», — сказал Розенбаум после сообщения о том, что ему резко стало плохо, из-за чего его пришлось госпитализировать.

Ранее появилась информация о том, что Розенбауму проводят курс терапии. По оценкам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести.