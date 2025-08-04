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21:17, 4 августа 2025Культура

Розенбаум вышел на связь после новости о госпитализации

Розенбаум опроверг проблемы со здоровьем на фоне новостей о госпитализации
Андрей Шеньшаков

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российский певец Александр Розенбаум ответил на сообщения об ухудшении состояния здоровья. Его слова передает Telegram-канал Mash.

73-летний артист опроверг слухи об осложнениях на фоне пневмонии. «У меня прекрасное здоровье, а все остальное — без комментариев», — сказал Розенбаум после сообщения о том, что ему резко стало плохо, из-за чего его пришлось госпитализировать.

Ранее появилась информация о том, что Розенбауму проводят курс терапии. По оценкам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести.

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