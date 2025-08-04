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22:19, 4 августа 2025Россия

Сообщения о смерти живущей в России матери главкома ВВС Украины опровергли

ТАСС: Данные о смерти матери главкома ВВС Украины Кривоножко опровергнуты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сообщения о том, что живущая в Белгородской области мать главнокомандующего Военно-воздушными силами Украины Анатолия Кривоножко погибла при атаке Вооруженных сил республики (ВСУ) на российский регион, не подтвердилась. Данные опровергли в органах местного самоуправления области, передает ТАСС.

На самом деле мать Кривоножко умерла еще в 2024 году. СМИ же перепутали ее с другой жительницей Белгородской области, 101-летней Варварой Кривоножко, которая является однофамилицей украинского военачальника и в настоящий момент жива.

«Женщина по имени Варвара Кривоножко, которую некоторые Telegram-каналы называли матерью украинского генерала, жива. Она является почетной жительницей округа, труженицей тыла в годы Великой Отечественной войны», — отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что наличие у Варвары родственных связей с главкомом ВВС Украины не подтверждено.

Ранее член СПЧ Марина Ахмедова также заявила, что еще в 2024 году ВСУ нанесли удар по дому Прасковьи Кривоножко в Белгородской области. Дом был разрушен, а сама она не пострадала, так как ранее младший брат Кривоножко забрал ее в свой дом.

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