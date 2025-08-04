Член СПЧ Ахмедова: ВСУ били по дому матери нового главы ВС Украины Кривоножко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по дому матери нового командующего Воздушными силами (ВС) страны Анатолия Кривоножко, Прасковьи Кривоножко, которая жила в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом стало известно из публикации члена СПЧ Марины Ахмедовой в Telegram.

Ахмедова сообщила, что удар был нанесен еще в 2024 году. В результате атаки дом матери главы ВС Украины был поврежден. При этом, как сообщила Ахмедова, сама она не пострадала, так как ранее младший брат Кривоножко забрал ее в свой дом.

Ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал (....) Видимо, за это предательство матери Зеленский его и повысил до главкома ВВС [Украины] Марина Ахмедова

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области получил смертельное ранение отец 28-летнего бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Ивана Никифорова.