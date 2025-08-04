Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 4 августа 2025Россия

Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

Член СПЧ Ахмедова: ВСУ били по дому матери нового главы ВС Украины Кривоножко
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) били по дому матери нового командующего Воздушными силами (ВС) страны Анатолия Кривоножко, Прасковьи Кривоножко, которая жила в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом стало известно из публикации члена СПЧ Марины Ахмедовой в Telegram.

Ахмедова сообщила, что удар был нанесен еще в 2024 году. В результате атаки дом матери главы ВС Украины был поврежден. При этом, как сообщила Ахмедова, сама она не пострадала, так как ранее младший брат Кривоножко забрал ее в свой дом.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Ее дом был поврежден атакой ВСУ — старший сынок снаряд прислал (....) Видимо, за это предательство матери Зеленский его и повысил до главкома ВВС [Украины]

Марина Ахмедова

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ по городу Шебекино в Белгородской области получил смертельное ранение отец 28-летнего бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Ивана Никифорова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возле резиденции Путина задержали странно ведущего себя мужчину

    Ермак призвал ввести санкции против Росатома, Роскосмоса и Газпромбанка

    Раскрыта особенность ударивших по украинскому аэродрому «Кинжалов»

    Названы четыре полезные альтернативы соли

    В США назвали свою страну «государством-жуликом»

    Рекордная пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

    Названа одна из главных проигравших в споре с Трампом европейских стран

    Пес спас хозяев от пумы ценой своей жизни

    Стало известно об ударе ВСУ по дому матери нового командующего Воздушными силами Украины

    Российские войска уничтожили подземный цех с иностранными инженерами в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости