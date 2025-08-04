Назван плюс для России в назначении нового командующего Воздушными силами ВСУ

Военблогер Воевода: Агентура пишет, что новый глава ВС ВСУ не такой уж толковый

В ситуации с назначением командующим Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко есть один плюс для России. Об этом заявил военблогер Алексей Воевода, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

По мнению Воеводы, назначение Кривоножко может сыграть на руку России, так как его командирские качества сильно ниже заявленных украинской пропагандой.

«Большинство нашей агентуры пишут, что он не такой уж и толковый, как это заявляли кричащие головы противника», — назвал «плюс» нового главы ВС ВСУ блогер.

Ранее сообщалось, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. Родные генерала регулярно оказываются под обстрелами: истребители ВСУ запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы.