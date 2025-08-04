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16:29, 4 августа 2025Россия

Назван плюс для России в назначении нового командующего Воздушными силами ВСУ

Военблогер Воевода: Агентура пишет, что новый глава ВС ВСУ не такой уж толковый
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Анатолий Кривоножко

Анатолий Кривоножко. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ситуации с назначением командующим Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко есть один плюс для России. Об этом заявил военблогер Алексей Воевода, автор Telegram-канала «Воевода Вещает».

По мнению Воеводы, назначение Кривоножко может сыграть на руку России, так как его командирские качества сильно ниже заявленных украинской пропагандой.

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«Большинство нашей агентуры пишут, что он не такой уж и толковый, как это заявляли кричащие головы противника», — назвал «плюс» нового главы ВС ВСУ блогер.

Ранее сообщалось, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. Родные генерала регулярно оказываются под обстрелами: истребители ВСУ запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы.

ЖЗЛ
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