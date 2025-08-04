У нового командующего Воздушными силами ВСУ нашлась больная мать под Белгородом. Он продолжает наносить удары по региону

Командующий ВС ВСУ Кривоножко отказался от больной матери

Новый командующий Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от своей больной матери. Об этом узнал Telegram-канал «Работайте, братья».

Выяснилось, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. Его мать перенесла три инсульта и не встает с кровати, однако генерал никак не помогает заботиться о ней, 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына Владимира и его жены.

Кроме того, стало известно, что родня генерала регулярно оказывается под ударами — истребители ВСУ часто запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы французского и американского производства.

Такие вот у Украины герои с совсем не героическими кулуарными историями. Кривоножко просто вершина морального ублюдства в ВСУ Работайте, братья! Telegram-канал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко новым командующим ВС ВСУ 3 августа. До этого военачальник практически год исполнял обязанности командующего, приняв пост у генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в 2021-м году.

Родня в России отказалась от главкома ВСУ Сырского

Ранее в России обнаружилась семья главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Их знакомая рассказала, что родители военачальника стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине. По ее словам, мать и отец нового главкома ВСУ являются патриотами и всегда участвовали в «Бессмертном полку». Кроме того, занявшая пророссийскую позицию женщина ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также выяснилось, что мать тяжело перенесла назначение сына на пост военачальника.

Несмотря на это, Сырский отправил семье в Москву миллион рублей, узнав, что его 86-летний отец борется с заболеванием головного мозга. Брат главкома Олег, ухаживающий за родителями, заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за него семью стали считать врагами. Также Олег Сырский пожаловался, что потерял работу из-за родственника, воюющего на стороне Украины, и готов прилюдно отречься от него.

На Украине сочли опасными всех россиян

В 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому граждан страны смогут уволить за несообщение о родственниках и других близких лицах, находящихся в новых регионах России. Отмечается, что в правила трудового распорядка, за нарушение которого могут уволить, внесли обязательство: «предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора». Как писало издание «Страна», в главном юридическом управлении Рады это раскритиковали. По мнению управления, норма нарушает Конституцию Украины, а также может привести к неограниченности трактовки, а это нарушит права работников.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что на Украине до сих пор остаются дружественные России люди. Это является доказательством того, что отношения с украинцами возможно восстановить, уверен политик.