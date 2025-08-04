Новый командующий Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от своей больной матери. Об этом узнал Telegram-канал «Работайте, братья».
Выяснилось, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. Его мать перенесла три инсульта и не встает с кровати, однако генерал никак не помогает заботиться о ней, 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына Владимира и его жены.
Кроме того, стало известно, что родня генерала регулярно оказывается под ударами — истребители ВСУ часто запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы французского и американского производства.
Такие вот у Украины герои с совсем не героическими кулуарными историями. Кривоножко просто вершина морального ублюдства в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко новым командующим ВС ВСУ 3 августа. До этого военачальник практически год исполнял обязанности командующего, приняв пост у генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в 2021-м году.
Родня в России отказалась от главкома ВСУ Сырского
Ранее в России обнаружилась семья главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Их знакомая рассказала, что родители военачальника стыдились смотреть людям в глаза, когда узнали, чем их сын занимается на Украине. По ее словам, мать и отец нового главкома ВСУ являются патриотами и всегда участвовали в «Бессмертном полку». Кроме того, занявшая пророссийскую позицию женщина ставила лайки на цитаты российского политика Владимира Жириновского об Украине, присоединилась к пожеланиям здоровья президенту России Владимиру Путину, а также оценила публикации, оскорбляющие действующие порядки в республике, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также выяснилось, что мать тяжело перенесла назначение сына на пост военачальника.
Несмотря на это, Сырский отправил семье в Москву миллион рублей, узнав, что его 86-летний отец борется с заболеванием головного мозга. Брат главкома Олег, ухаживающий за родителями, заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за него семью стали считать врагами. Также Олег Сырский пожаловался, что потерял работу из-за родственника, воюющего на стороне Украины, и готов прилюдно отречься от него.
На Украине сочли опасными всех россиян
В 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому граждан страны смогут уволить за несообщение о родственниках и других близких лицах, находящихся в новых регионах России. Отмечается, что в правила трудового распорядка, за нарушение которого могут уволить, внесли обязательство: «предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора». Как писало издание «Страна», в главном юридическом управлении Рады это раскритиковали. По мнению управления, норма нарушает Конституцию Украины, а также может привести к неограниченности трактовки, а это нарушит права работников.
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что на Украине до сих пор остаются дружественные России люди. Это является доказательством того, что отношения с украинцами возможно восстановить, уверен политик.