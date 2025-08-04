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02:57, 4 августа 2025Бывший СССР

Новый командующий Воздушными силами ВСУ бросил больную мать

Новый командующий Воздушными силами ВСУ Кривоножко отказался от больной матери
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Новый командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко фактически отказался от своей больной матери. Это узнал Telegram-канал «Работайте, братья».

Военкоры выяснили, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском районе Белгородской области. Его мать перенесла три инсульта и не встает с кровати, однако генерал никак не помогает заботиться о ней, 89-летняя женщина находится на попечении своего второго сына Владимира и его жены.

Кроме того, стало известно, что родня генерала регулярно оказывается под ударами — истребители ВСУ часто запускают по Шебекинскому району барражирующие боеприпасы французского и американского производства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Кривоножко новым командующим ВС ВСУ 3 августа. До этого военачальник практически год исполнял обязанности командующего, приняв пост у генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) в 2021-м году.

В июле главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Как выяснилось, его отец 86-летний Станислав Сырский долгое время борется с обострившейся болезнью головного мозга.

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