Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил Кривоножко новым командующим Воздушными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины. И самое главное, чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») развивались комплексно и в эффективном взаимодействии», — заявил Зеленский.

Кривоножко был назначен исполняющим обязанности командующего ВС ВСУ с августа 2024 года. До него пост командующего украинскими Воздушными силами с 2021 года занимал генерал-лейтенант Николай Олещук (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).