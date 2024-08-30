Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) генерал-лейтенанта Николая Олещука. Соответствующее решение украинский лидер принял после крушения истребителя F-16 на территории республики.
Во время вечернего обращения к гражданам страны политик отметил, что пришло «время выводов».
«Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата», — сказал он.
Олещук возглавлял ВС ВСУ с августа 2021 года. Его преемником на этом посту назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Он будет временно исполнять обязанности командующего ВС ВСУ.
Перед отставкой Олещук публично угрожал депутату Верховной Рады
Перед отставкой генерал угрожал депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, раскрывшей причину потери переданного Киеву Западом истребителя F-16.
Я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!
Олещук заявил, что Безуглая не только «вылила грязь на него лично и на ВС ВСУ», но и дискредитировала производителей американского оружия.
По его словам, никто не скрывал информацию о катастрофе. Высшее руководство, а также партнеры из США сразу получили доклад о потере F-16, заявил он. Олещук также указал, что американская сторона уже присоединилась к расследованию ЧП.
Что известно о крушении F-16 на Украине?
29 августа Генеральный штаб ВCУ признал потерю первого истребителя F-16, переданного Киеву Западом, и его пилота Алексея Меся.
«При отражении ракетного удара со стороны России (...) были применены истребители F-16. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — сообщили в Генштабе.
По словам Безуглой, истребитель могла сбить ракета американского зенитного ракетного комплекса Patriot, состоящего на вооружении ВСУ. Она рассказала, что это произошло в результате дискоординации между подразделениями. Киев также не исключает, что самолет мог разбиться из-за технической неисправности.
В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что самолет мог быть уничтожен не «дружественным огнем», а российской ракетой, причем не в полете, а на земле. Он предположил, что информация об обстоятельствах утери истребителя может быть ложной.