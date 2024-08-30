Зеленский уволил главу Воздушных сил ВСУ Олещука после крушения F-16

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) генерал-лейтенанта Николая Олещука. Соответствующее решение украинский лидер принял после крушения истребителя F-16 на территории республики.

Во время вечернего обращения к гражданам страны политик отметил, что пришло «время выводов».

«Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата», — сказал он.

Олещук возглавлял ВС ВСУ с августа 2021 года. Его преемником на этом посту назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Он будет временно исполнять обязанности командующего ВС ВСУ.

Владимир Зеленский Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Перед отставкой Олещук публично угрожал депутату Верховной Рады

Перед отставкой генерал угрожал депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, раскрывшей причину потери переданного Киеву Западом истребителя F-16.

Я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!

Николай Олещук бывший командующий ВС ВСУ

Олещук заявил, что Безуглая не только «вылила грязь на него лично и на ВС ВСУ», но и дискредитировала производителей американского оружия.

По его словам, никто не скрывал информацию о катастрофе. Высшее руководство, а также партнеры из США сразу получили доклад о потере F-16, заявил он. Олещук также указал, что американская сторона уже присоединилась к расследованию ЧП.

Николай Олещук Фото: Ministry of Defence of Ukraine / Wikimedia

Что известно о крушении F-16 на Украине?

29 августа Генеральный штаб ВCУ признал потерю первого истребителя F-16, переданного Киеву Западом, и его пилота Алексея Меся.

«При отражении ракетного удара со стороны России (...) были применены истребители F-16. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — сообщили в Генштабе.

По словам Безуглой, истребитель могла сбить ракета американского зенитного ракетного комплекса Patriot, состоящего на вооружении ВСУ. Она рассказала, что это произошло в результате дискоординации между подразделениями. Киев также не исключает, что самолет мог разбиться из-за технической неисправности.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что самолет мог быть уничтожен не «дружественным огнем», а российской ракетой, причем не в полете, а на земле. Он предположил, что информация об обстоятельствах утери истребителя может быть ложной.