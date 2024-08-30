Киев уличили в попытке скрыть настоящую причину гибели F-16 на Украине

Полковник Матвийчук: F-16 мог быть уничтожен российской ракетой на земле

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог быть уничтожен не «дружественным огнем», а российской ракетой, причем, не в полете, а на земле, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он уличил Киев в попытке скрыть настоящую причину гибели F-16 на Украине.

«Как известно, прошла информация о том, что один из истребителей утерян, причем, не из-за нашего удара. Но точных данных об этом нет, нет даже подтверждений тому, что F-16 был уничтожен в полете, — заметил полковник. — Сразу начали говорить то об ошибке пилотирования, то о дружественном огне».

Матвийчук предположил, что информация об обстоятельствах утери истребителя может быть ложной. По его мнению, самолет уничтожен российской ракетой, но раскрытия этого факта стараются избежать.

«Потому что это подводит итог под спорами о том, может ли F-16 базироваться на территории Украины. Выходит, что не может, потому что подвержен ударам России, — объяснил собеседник «Ленты.ру». — Этот истребитель изначально был создан для завоевания превосходства в небе, но он способен на это только в связке с другими, тяжелыми, истребителями, с системой противовоздушной обороны (ПВО), которая будет его прикрывать. Но ничего этого у Украины нет».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ВСУ потеряли первый полученный истребитель F-16.