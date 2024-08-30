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13:55, 30 августа 2024Бывший СССР

Командующий ВСУ обратился с угрозой к раскрывшей причину падения F-16 депутату

Олещук пригрозил депутату Рады Безуглой, раскрывшей причину падения F-16 ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук обратился к депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, раскрывшей причину падения переданного Киеву Западом истребителя F-16. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

«Я обращаюсь к народному депутату, которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде! Вы в очередной раз не только вылили грязь на меня лично и на Воздушные силы, но и дискредитировали производителей американского оружия», — пригрозил Безуглой Олещук.

Он также сообщил, что расследование крушения западного истребителя ведется в настоящее время, в нем в том числе принимает участие американская сторона. По словам командующего Воздушными силами ВСУ, Киев уже получил предварительный отчет о причинах произошедшего.

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28 августа стало известно о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ. Сообщалось, что истребитель, предположительно, находился на военном аэродроме в Хмельницкой области. Позднее в украинской армии признали потерю F-16 и пилота Алексея Меся.

29 августа Безуглая назвала причины крушения F-16 ВСУ. По ее словам, истребитель был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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      Екатерина Грищенко
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