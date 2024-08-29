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20:06, 29 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ признали потерю первого F-16 и его пилота

Генштаб ВСУ признал потерю первого истребителя F-16 и его пилота Месь

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал потерю первого истребителя F-16, переданного Киеву Западом, и его пилота Алексея Месь. Причины падения самолета уточняются, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«При отражении ракетного удара со стороны России (...) были применены истребители F-16. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в публикации украинского Генштаба.

Издание «Общественное» со ссылкой на источник в министерстве обороны Украины также сообщило, что Месь погиб в воздухе, пилотируя американский истребитель. Среди возможных причин падения самолета издание называет техническую неисправность, ошибку пилота и «дружественный огонь» украинских систем противовоздушной обороны.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы Украины потеряли первый полученный от западных союзников истребитель F-16. В Пентагоне отказались комментировать потерю самолета и предложили обратиться за разъяснениями к Киеву.

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      Глеб Палехов
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