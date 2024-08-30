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01:22, 30 августа 2024Бывший СССР

«Достойное начало для чудо-оружия». В России отреагировали на уничтожение F-16 ВСУ американской ракетой Patriot

Мирошник назвал поражение F-16 из Patriot достойным началом для чудо-оружия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник отреагировал на сообщения об уничтожении истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Он с иронией посетовал, что украинцы самостоятельно сбили истребитель. «Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии!» — отметил дипломат.

Достойное начало для нового «вундерваффе» (чудо-оружия — прим. «Ленты.ру») в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой

Родион Мирошникпосол по особым поручениям МИД

Версию о поражении самолета дружественным огнем сочли реальной

Версия об уничтожении истребителя F-16 американским ЗРК Patriot в небе над Украиной имеет право на существование. На это указал автор анонимного Telegram-канала, бывший военный летчик Fighterbomber. Он объяснил, что в пользу этого предположения говорит то, что пилоту спастись не удалось. «Ракета Patriot бьет самолет сверху, не оставляя летчику шансов на катапультирование», — указал эксперт. При этом военлет отметил, что в остальных случаях, будь то поломка или столкновение с каким-то объектом в небе, пилоту удалось бы покинуть самолет или без особых усилий уничтожить препятствие.

При этом Fighterbomber указал, что поражение американского истребителя американской системой противовоздушной обороны (ПВО) говорит о том, что США, поставив технику ВСУ, не установили систему распознавания «свой-чужой».

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О том, что F-16 был сбит дружественным огнем, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее информации, ЧП произошло из-за отсутствия координации между подразделениями ВСУ. При этом парламентарий указала, что в Командовании Воздушных Сил ВСУ процветает «культура лжи», поскольку в официальных докладах причиной крушения называется ошибка пилота.

Версия о дружественном огне оказалась не единственной

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец сообщил, что F-16 был уничтожен в день нанесения массированного удара ракетами «Искандер» по военному аэродрому ВСУ. Он указал, что в украинских соцсетях появилась неофициальная информация о «накрытом» российской ракетой американском истребителе в ангаре на одном из аэродромов под Ивано-Франковском. Также депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщал об инциденте 26 августа с участием подполковника ВВС Украины Алексея Меся, проходившего в США обучение на F-16. Позднее эти сообщения были удалены.

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Баранец назвал позорным для США уничтожение истребителя F-16 на Украине. «Признать, что самолет, возможно, был уничтожен российской ракетой на стоянке или тем паче — российским истребителем в небе, — это все равно что щелкнуть себя по носу», — отметил он.

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      Марина Совина
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