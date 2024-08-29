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22:24, 29 августа 2024Бывший СССР

Названа еще одна версия уничтожения первого F-16 на Украине

Баранец: F-16 ВСУ был уничтожен в день удара «Искандерами» по военному аэродрому

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) F-16 был уничтожен в день нанесения массированного удара ракетами «Искандер» по военному аэродрому. На это обратил внимание полковник в отставке Виктор Баранец на страницах KP.RU.

Эксперт указал, что в украинских соцсетях появилась неофициальная информация о «накрытом» российской ракетой американском истребителе в ангаре на одном из аэродромов под Ивано-Франковском. Также депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщал об инциденте 26 августа с участием подполковника ВВС Украины Алексея Меся, проходившего в США обучение на F-16. Позднее эти сообщения были удалены.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая выдвинула предположение, что F-16 ВСУ был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot. «По моей информации, F-16 (...) был сбит из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он [пилот] "не справился с управлением"», — написала она.

О потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота. Пентагон воздержался от каких-либо комментариев.

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