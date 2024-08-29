ВСУ потеряли первый истребитель F-16. Он мог столкнуться с российским дроном

Первый F-16 потерпел крушение на Украине, причиной могла стать ошибка пилота

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный от западных стран истребитель F-16. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота.

Как рассказал неназванный американский чиновник, F-16 потерпел крушение в понедельник, 26 августа, «всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину». Очевидно, самолет не был сбит вражеским огнем, а виной всему стала ошибка пилотирования. Агентство Reuters, в свою очередь, делится похожими данными. Отмечается, однако, что причину аварии еще предстоит установить — не исключена и механическая неисправность.

Пентагон воздержался от каких-либо комментариев, переадресовав вопрос Киеву.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинский пилот не спасся при крушении истребителя

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник на Украине, пилот подполковник Алексей Месь не смог спастись. Все произошло 26 августа, в день массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России. Согласно заявлению Воздушного командования ВСУ, Месь сбил три крылатых ракеты и один БПЛА. Telegram-канал «Осведомитель» между тем отмечает, что F-16, судя по всему, или был сбит огнем собственной ПВО, которая также вела огонь по ракетам и дронам, или его истребитель врезался в одну из воздушных целей.

Примечательно, что до этого на Украине опубликовали и удалили сообщение о пилоте. Telegram-канал Mash уточнял, что местом службы Меся был военный аэродром в Ивано-Франковской области.

Зеленский утверждает, что ВСУ уже использовали F-16 на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сбивала истребителями ракеты во время массированного удара Вооруженных сил России.

Благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов Владимир Зеленский президент Украины

Между тем в России слова Зеленского подвергли сомнению. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что использование американских истребителей маловероятно. «Если бы они были в воздухе и сбивали ракеты, мы бы об этом знали, хотя бы посредством визуального наблюдения. Мы их не видели, никакие ракеты их не сбивали. Я думаю, что слова Зеленского — это чистой воды пропаганда», — высказался эксперт.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, допускал, что ВСУ могут начать задействовать F-16 в зоне украинского конфликта уже к концу августа.