Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный от западных стран истребитель F-16. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота.
Как рассказал неназванный американский чиновник, F-16 потерпел крушение в понедельник, 26 августа, «всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину». Очевидно, самолет не был сбит вражеским огнем, а виной всему стала ошибка пилотирования. Агентство Reuters, в свою очередь, делится похожими данными. Отмечается, однако, что причину аварии еще предстоит установить — не исключена и механическая неисправность.
Пентагон воздержался от каких-либо комментариев, переадресовав вопрос Киеву.
Украинский пилот не спасся при крушении истребителя
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник на Украине, пилот подполковник Алексей Месь не смог спастись. Все произошло 26 августа, в день массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России. Согласно заявлению Воздушного командования ВСУ, Месь сбил три крылатых ракеты и один БПЛА. Telegram-канал «Осведомитель» между тем отмечает, что F-16, судя по всему, или был сбит огнем собственной ПВО, которая также вела огонь по ракетам и дронам, или его истребитель врезался в одну из воздушных целей.
Примечательно, что до этого на Украине опубликовали и удалили сообщение о пилоте. Telegram-канал Mash уточнял, что местом службы Меся был военный аэродром в Ивано-Франковской области.
Зеленский утверждает, что ВСУ уже использовали F-16 на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сбивала истребителями ракеты во время массированного удара Вооруженных сил России.
Благодарим партнеров за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и нужно еще тренировать пилотов
Между тем в России слова Зеленского подвергли сомнению. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что использование американских истребителей маловероятно. «Если бы они были в воздухе и сбивали ракеты, мы бы об этом знали, хотя бы посредством визуального наблюдения. Мы их не видели, никакие ракеты их не сбивали. Я думаю, что слова Зеленского — это чистой воды пропаганда», — высказался эксперт.
Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, допускал, что ВСУ могут начать задействовать F-16 в зоне украинского конфликта уже к концу августа.