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15:09, 28 августа 2024Бывший СССР

В России усомнились в словах Зеленского об F-16 на Украине

Полковник Матвийчук усомнился в словах Зеленского об F-16 на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применили на поле боя переданные США истребители F-16. В разговоре с «Лентой.ру» специалист усомнился в словах украинского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали американские истребители F-16 на фронте. По словам украинского лидера, в рамках ракетной атаки с помощью F-16 были сбиты некоторые ракеты.

«Если бы они были в воздухе и сбивали ракеты, мы бы об этом знали, хотя бы посредством визуального наблюдения. Мы их не видели, никакие ракеты их не сбивали. Я думаю, что слова Зеленского — это чистой воды пропаганда, чтобы поднять боевой дух после этих ударов. Эти самолеты не могут вести воздушные бои с нашими ВКС. Скорее всего, они будут применяться как носители для ракет», — заявил Матвийчук.

Будущее у этих самолетов, пока мы там присутствуем, нет. В любом случае, они будут уничтожены

Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Кроме того, военный эксперт также прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области.

«Вот этот удар, который был нанесен по разведывательным целям, элементам военной инфраструктуры, включал в себя и удары по возможным местам базирования F-16. В Староконстантинове есть ангары, которые были построены в советские времена для укрытия самолетов. Вполне возможно, что там находился F-16, который был поражен нашими ракетами», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он пообещал, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника ВСУ.

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