Стало известно об использовании ВСУ F-16 на фронте

Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали американские истребители F-16 на фронте. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова передает издание «Общественное».

По словам украинского лидера, в рамках ракетной атаки с помощью F-16 были сбиты некоторые ракеты. Он уточнил, что стране недостаточно имеющихся самолетов. Кроме того, в планах — тренировать больше пилотов в США.

Ранее в США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России — это крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву.