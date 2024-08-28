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07:46, 28 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об использовании ВСУ F-16 на фронте

Зеленский заявил, что ВС Украины сбивали ракеты истребителями F-16
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже использовали американские истребители F-16 на фронте. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова передает издание «Общественное».

По словам украинского лидера, в рамках ракетной атаки с помощью F-16 были сбиты некоторые ракеты. Он уточнил, что стране недостаточно имеющихся самолетов. Кроме того, в планах — тренировать больше пилотов в США.

Ранее в США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России — это крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву.

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      Юлия Мискевич
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