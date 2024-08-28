На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16 ВСУ Меся

На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковника Алексея Меся. Сообщение появилось в Telegram-канале главы городского совета Луцка Игоря Полищука.

Полищук сообщил в 12:36 28 августа о гибели двух жителей Луцка и Луцкой общины, включая Меся. Как сообщалось, летчик служил заместителем командира оперативной группы эскадрильи истребителей ВСУ. При этом после 14:37 упоминание Меся отсутствует.

Как отмечает Telegram-канал Mash, местом службы Меся являлся военный аэродром в Ивано-Франковской области, а сам пилот проходил обучение управлению F-16. Также из публикации известно, что летчик погиб 26 августа, в день массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ. Как утверждается, истребитель мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области.