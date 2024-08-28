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20:56, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16 ВСУ Меся

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковника Алексея Меся. Сообщение появилось в Telegram-канале главы городского совета Луцка Игоря Полищука.

Полищук сообщил в 12:36 28 августа о гибели двух жителей Луцка и Луцкой общины, включая Меся. Как сообщалось, летчик служил заместителем командира оперативной группы эскадрильи истребителей ВСУ. При этом после 14:37 упоминание Меся отсутствует.

Как отмечает Telegram-канал Mash, местом службы Меся являлся военный аэродром в Ивано-Франковской области, а сам пилот проходил обучение управлению F-16. Также из публикации известно, что летчик погиб 26 августа, в день массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ. Как утверждается, истребитель мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области.

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      Юрий Леонов
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