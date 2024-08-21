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18:39, 21 августа 2024Бывший СССР

Назван возможный срок появления истребителей F-16 в зоне украинского конфликта

Военный эксперт Дандыкин: F-16 могут появиться в зоне конфликта в конце августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать задействовать американские истребители F-16 в зоне украинского конфликта уже к концу августа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Вероятно, [F-16 еще не начали использовать, потому что] сейчас Украина думает, где разместить истребители, — считает Дандыкин. — Кроме того, все зависит не только от самолетов, но и от того, передали ли ВСУ ракеты. Если да, то какие, какой дальности».

Также, по мнению военного эксперта, Киев боится, что истребители могут быть уничтожены российскими силами, потому старается максимально обезопасить полученную технику.

«Думаю, что-то они затевают и в ближайшее время мы увидим F-16. В конце текущего месяца или в начале следующего они должны появиться. Скорее всего, они будут запускать крылатые ракеты, а вот навязывать бои в воздухе — вряд ли, потому что наши истребители значительно превосходят американские», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в США рассказали о «стелс-боеприпасах» F-16 для ударов по России. Ими являются крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые Вашингтон может передать Киеву.

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      Варвара Кошечкина
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