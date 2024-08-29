В МИД иронично отреагировали на потерю Киевом первого F-16

Дипломат Мирошник назвал достойным началом для F-16 ВСУ его уничтожение Patriot

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник с иронией отреагировал на сообщения об уничтожении истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) собственным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Он прокомментировал случившееся в своем Telegram-канале.

«Достойное начало для нового "вундерваффе" (чудо-оружия — прим. «Ленты.ру») в руках бедуинов — американский самолет американской ракетой. Не дали нашим парням получить заслуженные 15 миллионов премии за сбитый вражеский F16, сами сбили!», — отметил дипломат.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинский F-16 был сбит ракетой ЗРК Patriot ВСУ из-за «дискоординации между подразделениями». При этом парламентарий указала, что в официальных докладах причиной крушения называется ошибка пилота. О потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа.