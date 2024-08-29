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23:11, 29 августа 2024Бывший СССР

Сбит американским оружием. Депутат Рады Безуглая узнала о роли комплексов Patriot в уничтожении F-16

Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 сбили ракетой Patriot

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Истребитель F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит дружественным огнем. Об этом заявила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

По ее информации, самолет был поражен ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, ранее переданного Киеву западными партнерами.

F-16 был сбит из-за дискоординации между подразделениями

Марьяна Безуглаядепутат Верховной Рады

При этом парламентарий указала, что в официальных докладах причиной крушения называется ошибка пилота.

Позднее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить это утверждение. Она лишь отметила, что Киев не обращался к Вашингтону с запросом принять участие в расследовании инцидента.

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Переданный ВСУ F-16 потерпел крушение в понедельник, 26 августа. ЧП произошло через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл на Украину.

В России допустили уничтожение F-16 на земле

Полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание, что переданный ВСУ F-16 был уничтожен в день нанесения массированного удара ракетами «Искандер» по военному аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области. Он указал, что в украинских соцсетях появилась неофициальная информация о «накрытом» российской ракетой американском истребителе в ангаре. Также депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщал об инциденте 26 августа с участием подполковника ВВС Украины Алексея Меся, проходившего в США обучение на F-16. Позднее эти сообщения были удалены.

«Летчик 204-й бригады тактической авиации Месь даже не успел вырулить на своей машине из ангара», — сообщил эксперт. Он пояснил, что пилоту спастись не удалось.

При этом, отметил Баранец, уничтожение F-16 на Украине стало позором для США.

Ну а признать, что самолет, возможно, был уничтожен российской ракетой на стоянке или тем паче — российским истребителем в небе, — это все равно, что щелкнуть себя по носу

Виктор Баранецвоенный эксперт

За первый уничтоженный F-16 объявили награду

В июле российская компания «ФОРЭС» объявила награду за уничтожение первого F-16. Директор компании Илья Потанин пообещал, что военнослужащему, который собьет американский истребитель, заплатят 15 миллионов рублей.

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Также бизнесмен уточнил, что премировать будут и тех, кто собьет последующие F-16 или F-15 в зоне специальной военной операции (СВО). Однако размер выплат за остальные самолеты Потанин не назвал.

До этого автор Telegram-канала Fighterbomber, бывший военный летчик сообщал, что российская разведка начала «охоту» за аэродромами базирования F-16 и самими истребителями.

Сезон охоты объявляется открытым. нужен быстрый гол. И желающих его забить — тьма

Fighterbomber
***
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      Марина Совина
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