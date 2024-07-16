В России объявили щедрую награду за первый уничтоженный F-16. Сколько за это заплатят?

Российская компания «ФОРЭС» пообещала 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16

Военнослужащему, который первым собьет американский истребитель F-16, заплатят 15 миллионов рублей. Такую награду за уничтожение самолета объявила российская компания «ФОРЭС».

Как уточнил директор компании Илья Потанин, премировать будут и тех, кто собьет последующие F-16 или F-15 в зоне специальной военной операции. Но самый крупный гонорар заберет только тот, кто собьет первый истребитель. При этом размер выплат за остальные самолеты Потанин не назвал.

Глава компании «ФОРЭС», специализирующейся на выпуске керамических расклинивателей нефтяных скважин, также выступил за уничтожение танков. Отмечается, что он в седьмой раз вручил премии за подбитые Abrams и Leopard. За каждый танк военные получили по 500 тысяч рублей.

В США заявили, что F-16 уже направляются в Киев

Ранее в июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года.

«Я рад сообщить, что уже осуществляется передача Киеву истребителей F-16, которые поступят из США и от их союзников, Дании и Нидерландов. Они появятся в небе над Украиной уже этим летом», — сообщил госсекретарь.

Он добавил, что истребители «уже в пути».

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что F-16 будут участвовать в боях в ближайшее время. «Мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе будут сражаться F-16, и это обещание выполнено», — заявил глава МИД.

Ранее за подбитое западное вооружение платили и артисты

За уничтожение западной военной техники обещали награду и российские артисты. Так, актер и режиссер Иван Охлобыстин сообщал, что направил награду в размере 10 миллионов рублей военным, подбившим танк Abrams.

Он отметил, что деньги получили два бойца с позывными Коловрат и Рассвет. Охлобыстин уточнил, что вознаграждение направил тем, кто сбил танк первым.

Кроме того, заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard певец Григорий Лепс. Военнослужащий с позывным Веном подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео.