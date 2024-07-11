Кулеба пообещал участие F-16 в боях летом

Кулеба: Киев выполнил обещание об участии F-16 в боях летом 2024 года

Киев выполнил обещание о том, что истребители F-16 будут участвовать в боях летом 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу.

Комментируя сообщения о скорой поставке F-16 на Украину, Кулеба отказался давать точный ответ на вопрос о маршруте и количестве истребителей. Однако он пообещал, что все вопросы будут сняты после вступления самолетов в бой в составе Вооруженных сил Украины.

«Мы обещали, что летом 2024 года в украинском небе будут сражаться F-16, и это обещание выполнено», — заявил глава МИД Украины.

Ранее Кулеба анонсировал новые поставки F-16 и других самолетов, включая МиГ-29, на Украину. По его словам, нынешняя партия американских истребителей является только первой волной поставок.