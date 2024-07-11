Кулеба анонсировал новые поставки F-16 на Украину

Глава МИД Украины Кулеба: Киев получит новые самолеты F-16

Украина получит новую партию истребителей F-16 от стран НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает «24 канал».

Он заявил, что пока не может поделиться маршрутом, по которому F-16 будут доставлены на Украину, но в скором времени они уже появятся в небе над Украиной.

По его словам, власти страны постоянно работают над тем, чтобы получить больше военных самолетов, в том числе МиГ-29.

Ранее в Крыму раскритиковали поставки самолетов F-16 Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал это новым витком эскалации конфликта.