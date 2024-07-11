Константинов: поставки F-16 Киеву не отменят неизбежного крушения режима Киева

Поставки западных истребителей F-16 Киеву выведут украинский конфликт на новый уровень эскалации, но не отменят неизбежного крушения киевского режима. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что западные страны планируют снабдить Украину «эскадрильями» современных истребителей F-16. . Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании.

«Поставка американских истребителей — это новый виток эскалации, но никакое супероружие не отменит неизбежного крушения укронацистского режима, сколько бы Запад ни пытался его спасти», — посетовал Константинов.

По его словам, Запад пытается продлить агонию Украины в ее нынешнем виде. Делается это для создания «максимальных проблем России», резюмировал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники по НАТО прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, которые должны поступить на вооружение в течение лета этого года.

В МИД РФ, в свою очередь, рассказали, что заявления Белого дома о том, что никто не желает эскалации, на фоне поставок Западом истребителей похожи на то, как Штаты годами пытались доказать всему миру, что американский лидер Джо Байден за закрытыми дверями «очень острый».

