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16:36, 10 марта 2024Культура

Уничтожившие Abrams военные остались без вознаграждения от Охлобыстина

Mash: Охлобыстин заявил, что не все уничтожившие Abrams военные получат деньги

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Не все российские военные, уничтожившие американские танки Abrams, получат награду в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщил актер и режиссер Иван Охлобыстин в беседе с Telegram-каналом Mash.

По его словам, вознаграждение будет направлено тем, кто сделал это первым. Так, спонсоры направят деньги двум бойцам с позывными Коловрат и Рассвет.

При этом Охлобыстин подчеркнул, что на данный момент активно ищет бизнесменов, которые готовы выступить спонсорами и мотивировать российских военных на ликвидацию западной бронетехники.

Ранее актер заявил, что награду в размере 10 миллионов рублей российским военным, уничтожившим Abrams, направят в ближайшее время. «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым "Абрамсом"! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — писал артист.

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