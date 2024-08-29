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22:21, 29 августа 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали потерю Киевом истребителя F-16

Пентагон: Украина не отправляла США запрос о помощи из-за потери F-16

Фото: Cody Froggatt / News Images / Global Look Press

Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Об этом на брифинге рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о каких-либо запросах о помощи от украинской стороны. Я предлагаю вам обратиться к украинской стороне касательно данного инцидента», — сказала она.

Сингх не стала отвечать на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находятся в распоряжении Киева. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины до этого признал потерю первого истребителя F-16, переданного Киеву Западом, и его пилота Алексея Меся.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскрыла детали крушения украинского F-16. По ее словам, самолет был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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      Артём Верейкин
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