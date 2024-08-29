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22:35, 29 августа 2024Бывший СССР

В России назвали позорным для США уничтожение F-16 на Украине

Полковник Баранец заявил о позорном для США уничтожении F-16 на Украине

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Полковник в отставке Виктор Баранец назвал позорным для США уничтожение истребителя F-16 на Украине. Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

Он отметил, что «самолет не был сбит». По словам собеседника издания, «по всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота». Баранец добавил, что американские инструкторы публично признавались, что те украинские летчики, которых они ускоренно готовили к работе на F-16, еще «сырые». «Ну а признать, что самолет, возможно, был уничтожен российской ракетой на стоянке или тем паче — российским истребителем в небе, — это все равно что щелкнуть себя по носу», — отметил он.

Баранец также указал на тот факт, что F-16 был уничтожен в день нанесения массированного удара ракетами «Искандер» по военному аэродрому.

О потере на Украине первого F-16 стало известно днем в четверг, 29 августа. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота. Пентагон воздержался от каких-либо комментариев. Позднее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскрыла детали крушения украинского F-16. По ее словам, самолет был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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      Марина Совина
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