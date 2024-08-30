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00:16, 30 августа 2024Бывший СССР

В России сделали вывод из информации о поражении F-16 ВСУ американским Patriot

FB: США не установили систему «свой-чужой» на поставленную ВСУ технику

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Версия об уничтожении истребителя F-16 американским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в небе над Украиной имеет право на существование. На это указал автор анонимного Telegram-канала, бывший военный летчик Fighterbomber (FB).

Он объяснил, что в пользу этого предположения говорит то, что пилоту спастись не удалось. «Ракета Patriot бьет самолет сверху, не оставляя летчику шансов на катапультирование», — указал эксперт. При этом военлет отметил, что в остальных случаях, будь то поломка или столкновение с каким-то объектом в небе, пилоту удалось бы покинуть самолет или без особых усилий уничтожить препятствие.

При этом Fighterbomber указал, что поражение американского истребителя американской системой противовоздушной обороны (ПВО) говорит о том, что США, поставив технику Вооруженным силам Украины (ВСУ), не установили систему распознавания «свой-чужой».

О том, что F-16 ВСУ был сбит дружественным огнем, ранее заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее информации, самолет был поражен из-за отсутствия координации между подразделениями.

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