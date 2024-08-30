Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине

NYT: Киев допускает, что разбившийся на Украине F-16 мог сбить ЗРК Patriot

Раскрыты две версии крушения истребителя четвертого поколения F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ). По одной из них, самолет мог сбить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) американского производства Patriot. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщил знакомый с подробностями предварительного расследования западный чиновник.

«Есть "признаки" того, что к катастрофе мог быть причастен дружественный огонь из Patriot», — сообщил источник, уточнив, что ЗРК мог случайно ударить ракетой по истребителю.

По его словам, Киев также не исключает, что самолет мог разбиться из-за технической неисправности.

Ранее о том, что F-16 мог быть сбит ракетой украинского ЗРК Patriot, сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, катастрофа произошла из-за дискоординации между подразделениями. За раскрытие данной информации ее раскритиковал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.