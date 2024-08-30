Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук резко раскритиковал заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая раскрыла информацию о потере переданного Киеву Западом истребителя F-16. В ответ она заметила, что официального опровержения ее сведений не последовало, и напомнила еще о двух случаях, когда украинский самолет был сбит собственной ПВО.
Командующий ВСУ заявил, что депутат будет извиняться перед всем войском
Олещук в Telegram признал, что 26 августа ВСУ потеряли подготовленного пилота и истребитель F-16.
По его словам, причины авиакатастрофы будут установлены. Он добавил, что никто не скрывал информацию о случившемся — высшее руководство, а также партнеры из США сразу получили доклад о потере F-16. Олещук отметил, что американская сторона уже присоединилась к расследованию проишествия.
«Мы должны тщательно разобраться, что произошло, при каких обстоятельствах, чья ответственность. И это будет сделано», — подчеркнул он. По мнению Олещука, информацию о подобных инцидентах нельзя мгновенно предоставлять общественности и детализировать для СМИ. Он обратился к Безуглой и заявил, что она «давно продала свое имя для достижения мерзких целей».
Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!
Командующий ВСУ заявил, что депутат не только «вылила грязь на него лично и на ВС ВСУ», но и дискредитировала производителей американского оружия.
Депутат напомнила, что ПВО Украины уже сбивали свои самолеты
Безуглая, сообщившая, что F-16 был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, ответила на критику со стороны командующего ВСУ. Она заметила, что Олещук не опроверг ее данные о произошедшем.
Депутат заявила, что это по меньшей мере третий случай, когда украинский самолет сбивает собственная ПВО. «Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. И об этом случае тоже пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках», — сказала она.
По мнению Безуглой, это говорит о том, что после подобных инцидентов не делаются выводы и не проводится объективное расследование. Она считает, что при интенсивных боевых действиях случаи «дружественного огня» неизбежны, однако они требуют тщательного изучения.
«"Классические" генералы ведут нас к поражению. Шаг за шагом. И не допускают к руководству настоящее новое поколение, оставляя преимущественно своих шутов», — заключила она.