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15:53, 30 августа 2024Бывший СССР

Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

Глава ВВС ВСУ пригрозил депутату Рады Безуглой за раскрытие данных о потере F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук резко раскритиковал заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая раскрыла информацию о потере переданного Киеву Западом истребителя F-16. В ответ она заметила, что официального опровержения ее сведений не последовало, и напомнила еще о двух случаях, когда украинский самолет был сбит собственной ПВО.

Командующий ВСУ заявил, что депутат будет извиняться перед всем войском

Олещук в Telegram признал, что 26 августа ВСУ потеряли подготовленного пилота и истребитель F-16.

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

По его словам, причины авиакатастрофы будут установлены. Он добавил, что никто не скрывал информацию о случившемся — высшее руководство, а также партнеры из США сразу получили доклад о потере F-16. Олещук отметил, что американская сторона уже присоединилась к расследованию проишествия.

«Мы должны тщательно разобраться, что произошло, при каких обстоятельствах, чья ответственность. И это будет сделано», — подчеркнул он. По мнению Олещука, информацию о подобных инцидентах нельзя мгновенно предоставлять общественности и детализировать для СМИ. Он обратился к Безуглой и заявил, что она «давно продала свое имя для достижения мерзких целей».

Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!

Николай Олещуккомандующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины

Командующий ВСУ заявил, что депутат не только «вылила грязь на него лично и на ВС ВСУ», но и дискредитировала производителей американского оружия.

Депутат напомнила, что ПВО Украины уже сбивали свои самолеты

Безуглая, сообщившая, что F-16 был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, ответила на критику со стороны командующего ВСУ. Она заметила, что Олещук не опроверг ее данные о произошедшем.

Депутат заявила, что это по меньшей мере третий случай, когда украинский самолет сбивает собственная ПВО. «Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. И об этом случае тоже пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках», — сказала она.

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По мнению Безуглой, это говорит о том, что после подобных инцидентов не делаются выводы и не проводится объективное расследование. Она считает, что при интенсивных боевых действиях случаи «дружественного огня» неизбежны, однако они требуют тщательного изучения.

«"Классические" генералы ведут нас к поражению. Шаг за шагом. И не допускают к руководству настоящее новое поколение, оставляя преимущественно своих шутов», — заключила она.

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      Варвара Кошечкина
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