Назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил Кривоножко врио командующего ВС ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Кривоножо. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

«В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича допустить к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до этого Кривоножко занимал пост командующего воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский уволил главу ВС ВСУ Николая Олещука после крушения переданного Киеву F-16.