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20:29, 30 августа 2024Бывший СССР

Назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил Кривоножко врио командующего ВС ВСУ
Анатолий Кривоножко

Анатолий Кривоножко. Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Кривоножо. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram.

«В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича допустить к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до этого Кривоножко занимал пост командующего воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский уволил главу ВС ВСУ Николая Олещука после крушения переданного Киеву F-16.

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      Маргарита Миронова
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