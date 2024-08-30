Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский уволил главу Воздушных сил ВСУ после крушения F-16

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) после крушения переданного Киеву F-16. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Олещука Николая Николаевича от должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте документа.

28 августа стало известно о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ. Сообщалось, что истребитель, предположительно, находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Она также подчеркнула, что командование украинской армейской авиации пыталось скрыть причину произошедшего и обвинила Олещука в Молчании.

