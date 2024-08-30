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16:02, 30 августа 2024Бывший СССР

Раскрывшая причину падения F-16 депутат Рады обвинила командование ВС ВСУ в молчании

Безуглая осудила командование ВС ВСУ за попытку скрыть причину падения F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталось скрыть причину падения переданного Киеву Западом истребителя F-16. За это руководство украинской армейской авиации осудила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Не вижу никакого официального опровержения относительно F-16 от командования воздушных сил. Почему молчание, господин (главнокомандующий ВС ВСУ Николай — прим. «Ленты.ру») Олещук. Какова ваша позиция?» — написала она.

По словам парламентария, украинские системы противовоздушной обороны уже как минимум в третий раз сбивают свой самолет. По ее словам, в предыдущих случаях руководство ВС ВСУ также предпринимало попытки скрыть информацию о произошедшем, пока она не появлялась в иностранных источниках.

После этого командующий ВС ВСУ Николай Олещук обратился к Марьяне Безуглой с предупреждением, что в будущем ей придется «просить прощения перед всем войском». Он также сообщил, что расследование крушения западного истребителя ведется в настоящее время, в нем в том числе принимает участие американская сторона.

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      Александр Курбатов
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