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08:27, 22 июля 2025Бывший СССР

Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию

Shot: Главком ВСУ Сырский отправил родителям в России миллион рублей на лечение
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации прессы, отец главкома украинской армии, 86-летний Станислав Сырский, продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса.

После ухудшения состояния отца, главком ВСУ связался с родителями и отправил им около миллиона рублей на лечение Сырского-старшего в столице России.

Ранее стало известно, что главком ВСУ в течение ближайших 50 дней намерен осуществить провокационную операцию на фронте. Сообщается, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог убедить Александра Сырского на провокацию, которая станет для ВСУ самоубийственной.

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