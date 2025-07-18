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18:54, 18 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о возможной провокации Сырского

Сырский может по указке Лондона провести еще одну провокацию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может по указке Лондона провести еще одну провокацию. Об этом передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Сообщается, что глава британского Генштаба Энтони Радакин мог убедить Александра Сырского на провокацию, которая станет для ВСУ самоубийственной. По словам источника агентства, украинские войска должны будут реализовать операцию в течение ближайших 50 дней. Он добавил, что Сырский может отправить на штурм новые группы ВСУ с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее Сырский встретился с Радакином в Киеве. Он сообщил, что считает каждый визит английского адмирала на Украину подтверждением действенности украинско-британского сотрудничества.

До этого Сырский провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Вот это да!
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