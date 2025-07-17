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11:04, 17 июля 2025Бывший СССР

Сырский впервые поговорил с новым главкомом НАТО в Европе

Сырский провел первый телефонный разговор с главкомом НАТО в Европе Гринкевичем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я провел свой первый телефонный разговор с новым главкомом ОВС, генералом Военно-воздушных сил США Алексусом Гринкевичем», — утверждается в публикации.

Ранее Гринкевич заявил, что в настоящее время ведется подготовка к быстрой переброске зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства на Украину.

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