Главком ВСУ встретился с начальником штаба обороны сил Великобритании

Главком ВСУ Сырский встретился с начальником штаба обороны сил Великобритании

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский провел встречу с начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Тони Радакином в Киеве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы провели содержательные двусторонние переговоры с британской делегацией. На повестке дня — оперативная обстановка на фронте и критические потребности Сил обороны Украины», — написал Сырский.

Он добавил, что считает каждый визит английского адмирала на Украину подтверждением действенности украинско-британского сотрудничества.

Ранее Сырский провел первый телефонный разговор с новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.